(CercleFinance.com) - Après un nouvel échec sous les 112E, Nexans rechute nettement sous les 105E et se rapproche du support oblique moyen terme qui gravite vers 103,8E.

Il y aura ensuite un bon point d'appui vers 102E, un seuil pivot correspondant au récent plancher de début juin et à l'ex-résistance majeure de mi-septembre 2022 et début février 2023... et le support suivant se présentera vers 95,8E (testé mi-avril).





Valeurs associées NEXANS 106,10 EUR Euronext Paris -2,48%