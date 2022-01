Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : rebondit sur le support des 80E information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - Nexans rebondit sur le support des 80E déjà testé les 3 et 26/11 puis les 20/12/2021 et 25/01/2022.

Attention cependant, le support oblique moyen terme qui gravite vers 81,5E a été enfoncé et le sursaut qui s'ébauche permet simplement une réintégration du canal ascendant.

Peut être que le test des 79,3E le 25 janvier n'était qu'un 'bear trap' mais il serait prématuré d'écarter le risque de rechute vers 74,85E, le plancher du 6/10/2021, voir de la zone d'accumulation des 70E de mai 2021.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +1.06%