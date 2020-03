Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : rebond en direction des 45,5 E Cercle Finance • 05/03/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Nexans se redresse ce matin en direction des 45,5E et se rapproche du support légèrement oblique qui gravite vers 43,9E (et 44E désormais). Le retracement du zénith des 46,78E du 20 janvier semble possible en cas de dépassement des 45,5E. Ensuite, Nexans pourrait partir à la conquête des 49E, ex-plancher de fin décembre 2017.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -0.98%