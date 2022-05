Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: pullback sur 75,5E, retracement des 71,5E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 15:21









(CercleFinance.com) -Nexans subit un pullback sur 75,5E: le titre retrace ainsi son plancher du 14 février.

Mais comme il s'agit d'un point d'appui mineur, on peut redouter que le mouvement de correction actuel ne s'achève par le re-test du plus bas annuel des 71,5E du 7 mars (au fixing d'ouverture).





