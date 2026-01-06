Nexans prévoit des retards dans l'exécution du projet GSI

(Actualisé tout du long avec contexte, détails)

Nexans NEXS.PA a annoncé mardi anticiper des retards dans la date de livraison du contrat Great Sea Interconnector (GSI), un projet de câble sous-marin reliant la Grèce et Chypre, bien que groupe a ajouté ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives 2028.

Le spécialiste français des câbles industriels étudie actuellement "un réaménagement du calendrier d’activités" déclare-t-il dans un communiqué, ajoutant que "ces ajustements (...) n’ont toutefois pas d’impact sur la guidance 2028".

Il cite notamment la solidité de son carnet de commandes et "la mise en œuvre proactive d’actions visant à compenser tout impact potentiel dès 2026".

La guidance 2026 sera communiquée lors de la publication des résultats annuels 2025, prévue le 19 février, précise Nexans.

Le projet GSI, financé par l'Union européenne et dans lequel Nexans est chargé de la fabrication et de l'installation du câble sous-marin qui doit fournir jusqu'à 2.000 mégawatts d'énergie à l'Europe, en reliant la Grèce et Chypre, a précédemment connu des retards.

En décembre, Nexans avait déjà réaffirmé continuer son exécution, "conformément à ses obligations contractuelles", après des informations de presse chypriotes selon lesquelles le groupe aurait annulé des appels d'offres liés au projet.

