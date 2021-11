Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : prêt de 200 ME de la BEI pour la neutralité carbone information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Nexans annonce la signature d'un prêt de 200 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement. Ce prêt permettra de favoriser la contribution du Groupe à la transition énergétique mondiale et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. ' Le prêt de la BEI couvre le financement d'activités de R&D et le développement de nouveaux produits, des investissements visant à augmenter le nombre des usines 4.0 et à améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que l'extension du site de Halden en Norvège ' précise le groupe.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +1.06%