Nexans: première émission d'obligations durables réalisée

(CercleFinance.com) - Nexans annonce le succès de sa première émission d'obligations liées au développement durable, pour un montant nominal total de 400 millions d'euros, sur une échéance de cinq ans et à un taux d'intérêt annuel de 5,50%.



Compte tenu de l'accueil très favorable du marché, le montant de l'émission a été revu à la hausse, à 400 millions d'euros contre 325 millions initialement. 'Cette opération atteste de la solidité du bilan de Nexans', estime le fabricant de câbles.



Ce premier emprunt obligataire lié au développement durable s'inscrit dans le cadre du Sustainable Financing Framework de Nexans, les obligations émises étant liées à ses objectifs climatiques fixés pour fin 2026.





