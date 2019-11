Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : poursuit son contrat des Chantiers de l'Atlantique Cercle Finance • 18/11/2019 à 16:39









(CercleFinance.com) - Nexans annonce la prolongation de 5 ans de son contrat avec les Chantiers de l'Atlantique. Le groupe va fournir des câbles et des services destinés à certains des plus grands paquebots du monde. Le contrat s'inscrit dans un partenariat qui se poursuit depuis 45 ans entre Nexans et les Chantiers de L'Atlantique. Nexans a été le principal fournisseur de câbles des Chantiers de L'Atlantique. Bob de Kruijf, Directeur général de Nexans Industry Solutions et projects Europe : ' Notre partenariat ne cesse de se renforcer et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve aux côtés des Chantiers de L'Atlantique. '

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.92%