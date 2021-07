Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : pose 90 bornes de recharge au siège d'Eiffage Cercle Finance • 19/07/2021 à 12:46









(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé aujourd'hui avoir fait appel à Nexans pour la fourniture et la pose des 90 bornes de recharges électriques - soit 180 points de recharge - au sein du parking de son siège social, à Vélizy-Villacoublay (Yvelines). Les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes ont assuré les travaux de câblage et raccordement. Avec cette installation, le Campus Eiffage atteint ainsi 222 points de recharges pour 850 places de stationnement.

