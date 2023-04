Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: plus fort repli du SBF après le placement d'Invexans information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - L'action Nexans recule de 7,6% mercredi matin, soit la plus forte baisse du SBF 120, suite à un placement d'actions de la part d'Invexans, son principal actionnaire.



Selon des sources de marché, Invexans a réalisé hier soir un placement accéléré représentant 9,6% du capital de Nexans sur la base d'une décote de 9,4% sur le dernier cours de Bourse.



Invexans a indiqué que l'objectif principal de l'opération était d'ajuster sa position chez Nexans, dont la valeur a augmenté de manière significative ces dernières années, et de diversifier son portefeuille d'investissements.



Invexans continue de détenir 19,2% du capital et reste un actionnaire de référence de Nexans.



Au 31 décembre 2022, Invexans, une société du groupe chilien Quiñenco, détenait 28,8% du capital.



Invexans est actionnaire de Nexans depuis 2008, date à laquelle le fabricant chilien de câbles Madeco avait transféré au groupe français ses actifs au Chili, en Argentine, au Pérou, au Brésil et en Colombie en échange de

448 millions de dollars en numéraire et de 2,5 millions d'actions Nexans.





