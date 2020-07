Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans-Perte nette de €55 mlns au S1, table sur une génération de trésorerie positive en 2020 Reuters • 29/07/2020 à 07:14









29 juillet (Reuters) - Nexans NEXS.PA a fait état mercerdi: * D'UNE PERTE NETTTE DE 55 MILLIONS D'EUROS AU S1, AVEC UN IMPACT ESTIMÉ NÉGATIF DE 75 MILLIONS DU COVID-19 * D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES À MÉTAUX CONSTANTS EN BAISSE DE 9,8% EN DONNÉES ORGANIQUES AU S1 * D'UN EBITDA ATTEIGNANT 162 MILLIONS D'EUROS AU S1, CONTRE 195 MILLIONS UN AN PLUS TÔT * NEXANS A RÉALISÉ 49 MILLIONS D'EUROS D'ÉCONOMIES AU S1 POUR FAIRE FACE À LA CRISE * NEXANS A OBTENU LE 11 JUIN UN PRÊT GARANTI PAR L'ETAT FRANÇAIS DE 280 MILLIONS D'EUROS * NEXANS RÉINTRODUIT DES PRÉVISIONS POUR 2020, LE GROUPE PRÉVOIT UN EBITDA ANNUEL ENTRE 310 ET 370 MILLIONS D'EUROS * NEXANS ATTEND POUR 2020 UNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE POSITIVE Pour plus de détails, cliquez sur [ NEXS.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -2.28%