Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: perspectives rehaussées pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Nexans rehausse ses perspectives pour 2024 pour viser désormais, hors acquisitions ou cessions non finalisées, un EBITDA ajusté entre 750 et 800 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible normalisé entre 275 et 375 millions.



Le fabricant de câbles revendique un résultat net de 176 millions d'euros pour le premier semestre 2024, contre 134 millions un an auparavant, et un EBITDA ajusté accru de 16,4% à 412 millions, soit une marge améliorée de 0,9 point à un niveau record de 11,6%.



A cours des métaux standard, son chiffre d'affaires s'est établi à 3,55 milliards d'euros, en croissance organique de 6,1% à périmètre et taux de change constants, tirée par une progression de 14,1% pour les activités d'électrification.





Valeurs associées NEXANS 115,80 EUR Euronext Paris +8,02%