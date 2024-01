Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: perquisitions de l'AC sur trois sites en France information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, le fabricant de câbles Nexans informe les marchés que l'Autorité de la Concurrence (AC) a effectué ce mardi des perquisitions sur trois de ses sites en France, sans préciser lesquels.



'Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête dans le secteur de la distribution des câbles d'énergie sur le territoire DOM-TOM', indique toutefois le groupe, qui ajoute 'coopérer avec l'Autorité de la Concurrence'.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.18%