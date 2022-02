Nexans, parmi les plus fortes hausses du SBF 120 à la clôture du mercredi 16 février 2022

(AOF) - Nexans (+6,42% à 82 euros)

Le spécialiste des câbles a délivré des résultats 2021 légèrement au-dessus des attentes et fait état de perspectives 2022 solides. Par ailleurs, S&P Global Ratings a relevé sa note long terme sur Nexans de BB à BB+.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe créé en 1901 spécialiste des câbles destinés à l’électrification ;

- Chiffre d’affaires de 5,7 Mds€ réalisé à 83 % auprès de 4 secteurs cibles : les bâtiments & territoires pour 42 %, les industrie s& solutions pour 21 %, les haute tension & projets pour 12 %, les telecoms et data pour 7 % ;

- Répartition des ventes à 40 % en Europe, 22 % dans les Amérique, 12 % en Asie Pacifique et 7 % en Amérique latine et 7 % en Moyen-Orient, Afrique et Russie ;

- Modèle d’affaires “Electrifier le futur“centré sur la chaîne de valeur de l’électrification couvrant de la production d’énergie jusqu’à sa transmission, sa distribution et sa consommation ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes – Invexans et Teck Pack pour 2 !,9 %, BPI France pour 7,7 % et les salariés pour 4,41 %-, Jean Mouton présidant le conseil d’administration de 14 membres, Christopher Guérin étant directeur général ;

- Situation financière saine avec une dette ramenée à 179 M€, d’où un relèvement de la perspective de sa note, donnant un ratio de fonds propres de 14 % et un effet de levier de 0,7.

Enjeux

- Ambition stratégique 2022-24 « Electrify the future » : concentration sur 4 secteurs et réorientation du portefeuille sur l’électrification / 200 millions d’euros d’investissement en Haute tension sous-marine d’ici 2023, en Norvège et aux Etats-Unis / déploiement du programme SHIFT Performance / objectifs financiers 2024 : 6 à 7 Mds€ de chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 10 et 12 % et génération de trésorerie de 500 à 600 M€ ;

- Stratégie d’innovation dynamique avec 98 M€ investis dans les 15 centres de R&D (1 800 brevets) : 4 domaines « Pact » pour une connectivité rapide des clients finaux : innovations produits, développements avancés, compétitivité et activités de test et support / programme SIFT Prime ;

- Stratégie environnementale notée A visant la neutralité carbone pour 2030 via 3 chantiers avec des objectifs jusqu’en 2023 : certification des sites industriels (de 86 % en 2020 à 93 % en 2023) / économie circulaire : ventes de produits contribuant à la transition énergétique (de 57 % à 70-80 %), câbles connectés et recyclables (de 17 % à 80 %) / réductions annuelles d’émissions de GES ((-de 12 à 15 %) et recours aux énergies renouvelables ou décarbonées (de 65 à 72 %) ;

- Bon démarrage depuis la mi-juin pour le navire câblier Aurora et l’usine américaine de câbles.

Défis

- Diversité de rentabilité entre branches, les bâtiments & territoires étant les moins margés ;

- Intégration du colombien Centelsa, stratégique pour les projets d’énergie renouvelable dans la région andine ;

- A fin septembre 2021, hausse de 8,2 % du chiffre d’affaires ;

- Objectif 2021, rehaussé, d’un résultat d’exploitation entre 430 et 460 M€, et d’un autofinancement libre entre 100 et 150 M€.

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.