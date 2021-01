Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : ouvre une nouvelle usine au Maroc Cercle Finance • 19/01/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'inauguration d'une nouvelle usine pour la Business Unit Telecom Systems. Cette nouvelle usine Nexans Interface Maroc produira des accessoires de connectorisation de câbles à fibre optique pour les applications FTTH (Fiber to the Home, fibre optique jusqu'au domicile), 5G, data center et LAN (réseau informatique local). Cette usine servira le marché européen, ainsi que le marché nord-africain. Ce nouveau site, édifié sur un terrain de 6 000 m², compte 3 000 m² d'atelier de production et emploiera entre 250 et 300 personnes à l'horizon 2022. Le Groupe Nexans compte aujourd'hui cinq sites au Maroc.

