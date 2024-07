Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans : nouvel échec sous 112,5/114E information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Nexans subit nouvel échec assez franc sous 112,5/114E (comme le 24 mai dernier) et pourrait revenir tester la base de son corridor de consolidation (102/103E), le plancher des 14 et 28 juin.





Valeurs associées NEXANS 108,80 EUR Euronext Paris -2,16%