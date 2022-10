Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: nouveau contrat de crédit syndiqué information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 13:57









(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir signé un nouveau contrat de crédit syndiqué multidevises de 800 millions d'euros en remplacement du contrat existant non tiré, signé le 12 décembre 2018 pour un montant de 600 millions.



Le fabricant français de câbles souligne que cette facilité conclue avec un pool de 13 banques permet de renforcer sa liquidité financière pour une durée de cinq ans (avec deux options d'extension d'un an).



'Cette opération, sursouscrite de plus de 100 millions d'euros, matérialise l'amélioration financière de Nexans et sécurisera l'accès du groupe à la liquidité jusqu'en 2029', commente son directeur financier Jean-Christophe Juillard.





