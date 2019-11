Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : nouveau contrat avec Vestas Wind Systems Cercle Finance • 21/11/2019 à 11:39









(CercleFinance.com) - Nexans a remporté un contrat mondial de deux ans avec Vestas Wind Systems. Ce contrat porte sur la fourniture de kits de câbles Windlink destinés à des éoliennes terrestres en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Nexans fournit déjà des kits de câbles MT préassemblés à Vestas Wind Systems pour le circuit électrique principal des éoliennes ainsi que des câbles et faisceaux BT prêts à installer pour la nacelle et le mât ou encore des accessoires tels que des connecteurs et des parafoudres. ' Nexans a lancé un programme d'ingénieurs résidents pour coopérer étroitement avec les équipes Vestas à réduire le coût normalisé de l'énergie (LCOE) et permettre aux clients de Vestas d'optimiser leur retour sur investissement (ROI) ' indique le groupe.

