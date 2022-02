Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: note de crédit relevée chez S&P information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 10:37









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Nexans annonce que S&P Global Ratings relève sa note de crédit long terme et celle de la dette senior non garantie de 'BB' à 'BB+', assorties d'une perspective 'stable'.



'Alors que Nexans construit sa nouvelle vision stratégique : devenir un 'Pure Player' de l'électrification, cette reconnaissance est clé pour soutenir notre ambition', commente son directeur financier Jean-Christophe Juillard.



En 2021, le fabricant de câbles a dépassé ses objectifs, atteignant notamment une génération de trésorerie de 179 millions d'euros, et un plus bas historique de sa dette nette à 74 millions, grâce à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement et à la génération de cash.





