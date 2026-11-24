Nexans a annoncé la nomination de Marie Ollier en tant que Directrice des Ressources Humaines et ESG du Groupe, ainsi que membre du comité exécutif. Sa prise de fonction sera effective à compter du 1er décembre 2026.

Diplômée de l'ESCP Business School, Marie Ollier rejoint le spécialiste de l'électrification après avoir occupé depuis 2024 plusieurs fonctions de direction des ressources humaines au sein du Groupe Renault, dernièrement en qualité de Vice-Présidente des Ressources Humaines d'Ampere, l'entité dédiée aux véhicules électriques. Auparavant, elle a passé sept ans chez Faurecia/Forvia à des postes de direction RH mondiaux au sein de l'activité Seating, après des débuts chez Accenture en 2007 et un passage au sein du Groupe Casino à partir de 2011.

Pour le directeur général de Nexans, Julien Hueber, son expertise dans le pilotage de transformations RH au sein de grands groupes industriels constituera "un véritable atout" pour accompagner la transformation de l'empreinte industrielle du groupe et déployer sa stratégie d'électrification.