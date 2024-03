Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: nominations au Conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 08:02









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Nexans a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 16 mai 2024 le renouvellement de Jane Basson en qualité d'administrateur indépendant et la nomination de Tamara de Gruyter en qualité d'administrateur indépendant, succédant à Sylvie Jéhanno qui quitte le Conseil.



De plus, le Conseil d'Administration a décidé de nommer Tamara de Gruyter en qualité de Censeur. À ce titre, elle assistera à toutes les réunions du Conseil d'administration et sera tenue aux mêmes obligations que les administrateurs.



Tamara de Gruyter est President Portfolio Business et membre du comité exécutif de Wärtsilä, une entreprise finlandaise de premier plan.





