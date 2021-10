Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : nomination d'un nouveau censeur information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 13:38









(CercleFinance.com) - Nexans annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer Laura Bernardelli en qualité de censeur à compter de ce jour et de proposer son élection en qualité d'administrateur indépendant à l'assemblée générale du 11 mai 2022. Sous réserve de cette élection, elle succédera à Kathleen Wantz-O'Rourke qui a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur et de président du comité d'audit, des comptes et des risques avec effet à compter de mai prochain. Laura Bernardelli assistera aux réunions du conseil d'administration et du comité d'audit, des comptes et des risques. Elle a été nommée directrice financière de Datalogic en juillet 2019 et est en charge de ses relations avec les investisseurs depuis novembre 2020.

