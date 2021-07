Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : nomination au comité exécutif Cercle Finance • 13/07/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Nexans annonce l'arrivée, à compter du 30 août, d'Elyette Roux comme vice-présidente corporate en charge des ventes, du marketing et de la communication. Elle sera responsable de cette nouvelle fonction au sein du comité exécutif. Cette fonction, rattachée au directeur général, aura pour mission principale d'amplifier la différenciation marketing du groupe de câbles, de déployer son programme d'innovations et de renforcer sa transformation. Avant de rejoindre Nexans, Elyette Roux était directrice experience client CX - South Europe / France responsable de l'accélération digitale chez Cisco. Auparavant, elle a occupé différents postes chez Schneider Electric durant 12 ans.

