Nexans : lourd pullback de -11% jusque sur 76E information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Nexans se voit sanctionné pour la stagnation de son C.A au 3ème trimestre et subit un lourd pullback de -11,5% jusque sur 76E, retraçant son plancher des 4 et 5 octobre puis du 7 au 11 octobre. Le titre a bien failli retracer le plancher des 74,85E du 6 octobre ('bear trap' sous 76E).

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -2.38%