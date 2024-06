Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: limiteur de courant innovant pour SNCF Réseau information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Nexans annonce un partenariat avec SNCF Réseau pour le déploiement d'un limiteur de courant supraconducteur, qui permettra de sécuriser et d'optimiser la traction électrique ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle, y compris la liaison transfrontalière avec la Suisse.



Développé par Nexans, et intégré à la sous-station de Bussurel, ce dispositif innovant permet de réduire les courants de court-circuit de manière autonome, se régénérant en moins de cinq minutes, sans nécessiter d'intervention humaine.



Le déploiement est prévu pour fin 2025. 'Ce projet constitue une avancée majeure dans le domaine de l'électrification ferroviaire et ouvre la voie à de nouvelles innovations pour un transport plus sûr, plus fiable et plus durable', souligne-t-il.





