Nexans : les prévisions des analystes avant le CMD

(CercleFinance.com) - Le titre subit quelques prises de bénéfices aujourd'hui après avoir gagné près de 15% depuis le début de l'année et avant l'organisation de sa réunion investisseurs. La valeur a gagné également 56% sur un an.

Oddo indique que Nexans a confirmé ses objectifs 2020 avec un EBITDA compris entre 320/360 ME, un ROCE compris entre 8 et 10% et un FCF >100 ME, au-delà des guidances (50/100 ME).

La prochaine ' feuille de route ' sera présentée dans le cadre d'un CMD le 17 février, rapporte le broker. Le bureau d'analyses table sur un Ebitda 2021 de 432 ME (+27%) et de 463 ME pour 2022.

Dans ces conditions, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur Nexans et relève son objectif de cours à 73 euros, contre 54 euros précédemment.

Crédit Suisse estime que le titre Nexans ' continuera de fonctionner en 2021 '. Le broker compte d'ailleurs sur la journée des investisseurs, organisée le 17 février, pour ' définir le futur potentiel de croissance de l'EBITDA et le changement de portefeuille '.

Tablant sur la stabilité du carnet de commandes de Nexans dans les prochaines années, Crédit Suisse estime que ' Nexans est maintenant dans une période de normalisation des investissements et de restructuration de la trésorerie '.

De plus, l'analyste souligne que dans l'éolien offshore, certains appels d'offres européens et américains pourraient rapporter jusqu'à 3,6 milliards d'euros par an en 2021-22.

Dans ces conditions, Crédit Suisse maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Nexans et relève son objectif de cours à 66 euros, contre 54 euros précédemment.