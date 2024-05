Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: le titre se distingue à la hausse, Berenberg positif information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Nexans navigue à contre-courant du marché parisien jeudi et s'inscrit en hausse à la faveur d'une note favorable des analystes de Berenberg, qui pensent que le fabricant de câbles pourrait dépasser ses objectifs.



Vers 15h45, le titre affiche un gain de 1,2%, alors que le SBF 120 recule au même moment de 0,5%.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Berenberg estime que le groupe faire mieux que prévu cette année et surpasser ses objectifs dévoilés la semaine passée grâce à la vigueur de ses activités dans les câbles de basse tension.



L'intermédiaire financier allemand rehausse en conséquence son objectif de cours de 108 à 112 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +1.29%