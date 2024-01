Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: le titre profite d'une note favorable de Berenberg information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - Nexans signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, soutenu par une note de Berenberg dans laquelle le broker initie le suivi du fabricant de câbles avec une recommandation à l'achat.



A 10h00, le titre gagne 3,6% pendant qu'au même instant l'indice SBF 120 recule de 0,2%.



Dans son étude, le courtier allemand salue les progrès réalisés à la fois en termes de rentabilité et de flux de trésorerie par la nouvelle équipe de direction depuis son entrée en fonction en 2018.



'Suite à l'annonce de la possible annulation de projets dans l'éolien en mer aux Etats-Unis, le cours de Bourse a chuté d'environ 8% en 2023', rappelle le professionnel.



'Nous pensons que cela crée un point d'entrée intéressant pour les investisseurs, sachant que nous sommes optimistes concernant les perspectives à long terme de l'entreprise', ajoute-t-il.



Berenberg, qui pense en effet que le groupe devrait tirer parti de la tendance à l'électrification de l'industrie, vise un cours de 98 euros.



Selon des sources de marché, les analystes de JPMorgan auraient de leur côté rehaussé leur cible de 87 à 89 euros.



La capitalisation boursière de Nexans ressort actuellement à plus de 3,4 milliard d'euros.





