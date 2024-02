Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: le titre grimpe, les prévisions rassurent information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le titre Nexans affiche la plus forte hausse de l'indice SBF 120 jeudi matin à la Bourse de Paris dans le sillage de ses résultats annuels, ressortis en haut de fourchette, et de solides perspectives pour 2024.



Vers 10h00, l'action du fabricant de câbles s'adjuge 6,6%, devançant Renault (+6%) et Pernod Ricard (+5,5%), dont les publications sont également saluées par le marché.



Nexans a annoncé ce matin avoir réalisé de 'robustes' performances en 2023 et avoir atteint tous ses objectifs, qu'il avait relevés en juillet dernier, ce qui conforte selon lui l'ampleur de sa transformation.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté a atteint un record à 665 millions d'euros (+8% par rapport à 2022) tandis que l'Ebitda - qui inclut les paiements en actions - ressort à 652 millions d'euros sur l'exercice.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF soulignent que dernière cette performance est légèrement supérieure à la fourchette de 610 à 650 millions d'euros que le groupe s'était donné comme objectif.



Autre bonne nouvelle, Nexans compte proposer à ses actionnaires un dividende en hausse de 10% à 2,30 euros par action.



Malgré les incertitudes macroéconomiques actuelles, l'entreprise dit aborder l'exercice 2024 avec confiance et prévoit un Ebitda ajusté entre 670 et 730 millions d'euros cette année.



A titre de comparaison, les analystes d'Oddo anticipaient plutôt un chiffre allant de 650 à 700 millions d'euros.





