Nexans: lancement d'un programme de rachat d'actions

information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Nexans indique avoir décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 290.000 actions, conformément à l'autorisation donnée par son assemblée générale des actionnaires du 11 mai dernier.



Un mandat a été confié à cette fin à un prestataire de services d'investissement, valable du 13 septembre 2022 au 15 février 2023. Ce programme vise à satisfaire aux obligations découlant des plans d'actions au bénéfice des salariés et mandataires sociaux.





