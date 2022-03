Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 10:41









(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé mercredi qu'il avait décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions devant porter sur un nombre maximum de 250.000 actions en vue de les annuler.



Le spécialiste du câble précise que ce programme, qui représente une enveloppe de près de 20 millions d'euros aux cours de Bourse actuels, s'inscrit dans le cadre d'une résolution votée lors de son assemblée générale de l'an dernier.



Nexans indique avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement pour sa réalisation.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +4.86%