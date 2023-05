Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: lance une offre 'bas carbone' en France information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Nexans lance une nouvelle gamme de câbles de réseau de distribution bas carbone, la première sur le marché français. Le Groupe a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses câbles basse et moyenne tension de 35% à 50%, selon les produits.



' Cette offre inédite illustre l'engagement de nos équipes pour le développement durable ', se félicite Yvan Duperray, vice-président exécutif de l'activité Power Distribution Cables & Accessories de Nexans.



Afin de réduire le bilan carbone de ses produits, Nexans agit sur plusieurs facteurs. La société garantit l'utilisation de 100% d'aluminium bas carbone ; de 50% de plastique recyclé dans l'isolant et/ou la gaine ; agit sur le processus de fabrication, le transport et sélectionne ses fournisseurs en fonction de leur performance environnementale.



Nexans propose également une palette de solutions (études d'ingénierie, solutions digitales etc.) visant à réduire l'empreinte carbone du câble sur l'ensemble de son cycle de vie.



Cette première offre s'inscrit notamment dans une trajectoire carbone ambitieuse de Nexans, validée par la Science-Based Target initiative (SBTi), visant à réduire les émissions de 4,2% par an entre 2019 et 2030.





