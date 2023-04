Nexans lance son kit Mobiway MOB

(AOF) - Nexans lance le kit Mobiway MOB, une solution connectée innovante pour le transport et l’installation de câbles sur les moyens et grands chantiers. Se démarquant des tourets classiques, encombrants et peu maniables, Nexans Mobiway MOB est conçu pour permettre aux installateurs de manipuler et dévider les câbles en toute sécurité et sans effort, divisant les temps de pose par deux. Grâce à sa conception ergonomique brevetée, le kit encore plus stable et robuste améliore la sécurité sur le lieu de travail et prolonge la durée de vie des produits sur les chantiers.

En outre, cette solution de conditionnement connectée fournit aux installateurs sur le terrain toutes les informations essentielles concernant le produit. Il suffit de scanner le touret pour accéder à la fiche produit, aux tutoriels de pose, et même pour vérifier l'authenticité des câbles avec le dispositif anti-contrefaçon Vigishield.