Nexans : la vente de l'américain Berk-Tek est finalisée

(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé aujourd'hui la finalisation de la vente de Berk-Tek, sa filiale américaine de câbles en cuivre et de fibre optique, au groupe américain de matériel de câblage électrique Leviton pour un prix total de 202 millions de dollars. Comme déjà annoncé le 17 juillet dernier, la transaction est évaluée à environ 10 fois l'EBITDA ajusté de 2019, indique le fabricant de câbles français dans un communiqué.

