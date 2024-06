Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: l'UE valide l'acquisition de l'italien Gruppo LTC information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne indique avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Gruppo LTC, basé en Italie, par Nexans, basé en France.



La transaction concerne principalement le marché des câbles d'énergie.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont actives.



Notamment, il existe suffisamment de fournisseurs alternatifs sur les marchés où les activités de Nexans et de Gruppo LTC se chevauchent, souligne la Commission.





