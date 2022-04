Nexans: Jean-Christophe Juillard nommé DG Adjoint information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 09:51

(CercleFinance.com) - Nexans vient d'annoncer la nomination de Jean-Christophe Juillard en tant que Directeur Général Adjoint. Il occupait déjà les fonctions de Directeur Financier en charge des Finances et des Systèmes d'Information.



Jean-Christophe Juillard assistera Christopher Guérin, Directeur Général, dans le déploiement de la feuille de route stratégique 2022-2024 de Nexans. Ses rôles et responsabilités consisteront à superviser l'exécution des initiatives clés approuvées par le Conseil d'Administration, notamment le développement de la stratégie opérationnelle, le redressement et la transformation de l'activité, ainsi que le suivi du budget et de la performance.



Avant de rejoindre Nexans, Jean-Christophe était pendant cinq ans Executive Vice President et Directeur Financier du Groupe ContourGlobal, société d'énergie américaine introduite avec succès à la bourse de Londres en 2017.

'Je me réjouis de cette nomination qui nous permettra d'être plus efficaces dans la conduite du Groupe et l'exécution de notre feuille de route 2022-2024', souligne Christopher Guérin.