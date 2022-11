Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : franche cassure des 90E, vers une chute sur 80E ? information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 14:29









(CercleFinance.com) - Nexans décroche brutalement de -10% vers 85,2E: le bon support oblique des 90E pulvérisé et le titre enfonce la base d'un biseau ascendant moyen terme.

Aucun support ne se dessine désormais avant 81E puis surtout 80E, ex-plancher des 20/12/2021 et 7/4/2022.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -9.89%