Nexans: finalise l'acquisition de La Triveneta Cavi

(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir finalisé l'acquisition de La Triveneta Cavi (CA>800 ME avec 700 employés), une société italienne présentée comme 'leader européen dans le secteur des câbles moyenne et basse tension'.



Cette acquisition marque une étape importante dans la transformation stratégique de Nexans en un acteur spécialisé dans l'électrification.



Présente dans 30 pays, la Triveneta Cavi produit principalement des câbles basse tension pour divers secteurs, notamment le bâtiment, les infrastructures et les énergies renouvelables.



La valeur d'entreprise de l'acquisition s'élève à environ 520 millions d'euros.







