Nexans: feu vert colombien à l'acquisition de Centelsa

(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir reçu l'autorisation de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombie, qui permettra au fabricant français de câbles de procéder à l'acquisition proposée de Centelsa auprès de Xignux.



'Cette transaction démontre la capacité du groupe à devenir un 'Pure Player' de l'électrification', commente le directeur général Christopher Guérin pour qui cette intégration au sein de Nexans 'bénéficiera à l'ensemble des parties prenantes'.



Fabriquant colombien de câbles pour l'énergie et les communications, Centelsa dispose d'un réseau de bureaux 'stratégiquement situés pour couvrir les marchés nationaux et internationaux, offrant ainsi des niveaux de service exceptionnels'.





