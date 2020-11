Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : entouré grâce à un relèvement de broker Cercle Finance • 02/11/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Nexans bondit de près de 6%, entouré grâce à des propos de Crédit Suisse qui relève son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 39 à 54 euros, dans une note sur le sous-secteur des fabricants européens de câbles. 'L'EBITDA à court terme de Nexans devrait bénéficier d'économies de coûts se montrant supérieures aux objectifs, d'un carnet de commandes à risques plus bas et d'un chemin vers un free cash-flow durablement plus élevé', estime le broker.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +6.34%