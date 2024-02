Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: entouré avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Nexans grimpe de plus de 6% avec le soutien d'Oddo BHF, qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 95 à 115 euros, mettant en avant une visibilité renforcée pour le fabricant de câbles.



Parmi les nouveaux facteurs justifiant son changement d'opinion, l'analyste mentionne l'annonce récente d'une acquisition en Italie qui aura selon lui un impact relutif et 'un consensus toujours extrêmement conservateur qui devrait réviser en hausse'.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +4.80%