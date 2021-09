Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : en négociation pour un contrat au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Nexans a entamé des négociations exclusives avec un promoteur de premier plan en vue de la fourniture et de la pose de câbles d'exportation terrestres et marins destinés à un grand parc éolien offshore au Royaume-Uni. Le contrat est d'un montant de plusieurs millions de livres sterling. Il permettra le transfert de l'énergie du parc éolien vers le réseau d'électricité vers le milieu des années 2020. ' Le gouvernement britannique s'est engagé à la neutralité carbone à l'horizon 2050 et voit dans l'éolien offshore à grande échelle un moyen crucial pour atteindre cet objectif ' indique le groupe.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -0.35%