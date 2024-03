Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: émission obligataire pour 350 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Nexans annonce le succès d'une émission obligataire pour un montant nominal total de 350 millions d'euros sur une échéance de six ans et un taux d'intérêt annuel de 4,25%, auprès d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels en France et à l'international.



Cette transaction a été sursouscrite quatre fois, une forte demande qui a permis au fabricant de systèmes de câbles 'd'obtenir un taux de coupon bas au regard des conditions de marché pour une maturité de six ans'.



Nexans a profité d'un environnement de marché favorable pour refinancer par anticipation son emprunt obligataire de 200 millions d'euros à un taux d'intérêt de 2,75%, venant à échéance le 5 avril prochain. Le reste des fonds sera alloué à ses besoins généraux.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris 0.00%