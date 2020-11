Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : échanges préliminaires avec Cenergy Holdings Cercle Finance • 12/11/2020 à 14:51









(CercleFinance.com) - En réponse à un communiqué de Cenergy Holdings of Greece, Nexans précise 'être régulièrement en discussion avec de potentielles cibles, dont Cenergy Holdings, dans le cadre de son processus de revue stratégique'. La fabricant français de câbles ajoute cependant que les échanges avec Cenergy Holdings sont à ce stade 'préliminaires', et que 'des informations complémentaires seront communiquées, le cas échéant'.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.38%