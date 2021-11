Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : double-top sous 91,5 puis 92,7E ? information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - Nexans matérialise l'ébauche d'un double-top sous 91,5 puis 92,7E ?(les 7/9 et 17/11 respectivement). Un 'M' baissier serait validé sur cassure du support ascendant oblique moyen terme qui gravite vers 80E (soit 6% de marge de sécurité). Rappel : Nexans vient quasiment de doubler de valeur par rapport à son précédent 'pic' des 48,85E du 18/02/2020.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -4.63%