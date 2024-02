Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: distingué en durabilité par le CDP information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Le fabricant de câbles Nexans annonce avoir été distingué dans le domaine de la durabilité par l'agence de notation environnementale à but non lucratif CDP, en obtenant la note 'A' et en se maintenant sur la 'liste A' de CDP.



Cette distinction récompense les progrès notables réalisés cette année, qui ont permis à Nexans de se hisser au-delà de la note 'A-' obtenue en 2021 et 2022 et de renouer avec la note 'A' initialement reçue en 2020.



Parallèlement, Nexans affiche une progression significative dans sa notation EcoVadis en obtenant une note de 80/100, en hausse de deux points. Enfin, il a maintenu sa note 'A' auprès de MSCI, soulignant son ambition constante d'excellence sur les thématiques ESG.





