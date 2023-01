Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: développement d'un câble avec de l'aluminium recyclé information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le fabricant de câbles Nexans indique avoir mis au point, conjointement avec Trimet, un nouveau produit capable de répondre aux exigences techniques élevées en matière de propriétés mécaniques et de conductivité tout en réduisant son empreinte carbone.



Dans le cadre d'un projet commun, ils ont développé un matériau contenant de l'aluminium recyclé pour la production de fils d'aluminium utilisées dans les câbles électriques, jusqu'ici fabriqués exclusivement à partir d'aluminium primaire.



Nexans prévoit de maximiser l'utilisation de fils électriques contenant de l'aluminium recyclé en 2023. Le groupe pourra ainsi répondre à la demande croissante de ses clients pour des produits présentant un éco-bilan favorable.





