Nexans: deux sites perquisitionnés en Allemagne

(CercleFinance.com) - Nexans fait savoir que l'Office fédéral allemand de lutte contre les cartels a effectué ce jour des perquisitions sur deux de ses sites en Allemagne.



' Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête concernant une suspicion d'entente entre les fabricants de câbles sur l'index portant sur la prime métal utilisé par l'industrie en Allemagne ', indique Nexans.



La société précise qu'elle coopère avec les autorités allemandes.







