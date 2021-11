Nexans décroche un contrat de 650 millions d'euros en mer Tyrrhénienne

(AOF) - Nexans (+0,67% à 83,05 euros) a annoncé aujourd'hui avoir décroché un contrat de plus de 650 millions d’euros auprès de terna, la société italienne de transport d'électricité, portant sur la fourniture d’une solution de câblage d’interconnexion destinée au projet de liaison Tyrrhenian en Italie. Dans le cadre de ce contrat, le français va fabriquer et poser 500 kilomètres de câble 500 kV à imprégnation de matière (IM) et de câble fibre optique (FO) par plus de 2000 mètres de profondeur d’eau, soit le câble d’énergie sous-marin le plus profond jamais posé en Méditerranée.

Le projet Tyrrhenian constitue une étape majeure dans le développement indispensable du réseau électrique européen. Il crée entre la Sicile, la Sardaigne et la Campanie un nouveau corridor électrique qui permettra de mettre en place la première boucle entre les deux îles et le réseau continental italien.

Le projet contribuera à augmenter la capacité d'échange d'électricité et soutiendra le développement de flux d'énergie renouvelable. En outre, il renforcera la stabilité et la sécurité du réseau ainsi que la compétitivité des producteurs sur les marchés locaux.

Pour la pose de son câble d'interconnexion, Nexans fera appel à son navire câblier inauguré récemment, le Nexans Aurora, capable de poser des câbles en eaux profondes à plus de 2000 m et embarquant une charge utile de 10 000 tonnes de câble.

Points clés

- Groupe créé en 1901 spécialiste des câbles destinés à l’électrification ;

- Chiffre d’affaires de 5,7 Mds€ réalisé à 83 % auprès de 4 secteurs cibles : les bâtiments & territoires pour 42 %, les industrie s& solutions pour 21 %, les haute tension & projets pour 12 %, les telecoms et data pour 7 % ;

- Répartition des ventes à 40 % en Europe, 22 % dans les Amérique, 12 % en Asie Pacifique et 7 % en Amérique latine et 7 % en Moyen-Orient, Afrique et Russie ;

- Modèle d’affaires “Electrifier le futur“centré sur la chaîne de valeur de l’électrification couvrant de la production d’énergie jusqu’à sa transmission, sa distribution et sa consommation ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes – Invexans et Teck Pack pour 2 !,9 %, BPI France pour 7,7 % et les salariés pour 4,41 %-, Jean Mouton présidant le conseil d’administration de 14 membres, Christopher Guérin étant directeur général ;

- Situation financière saine avec une dette ramenée à 179 M€, d’où un relèvement de la perspective de sa note, donnant un ratio de fonds propres de 14 % et un effet de levier de 0,7.

Enjeux

- Ambition stratégique 2022-24 « Electrify the future » : concentration sur 4 secteurs et réorientation du portefeuille sur l’électrification / 200 millions d’euros d’investissement en Haute tension sous-marine d’ici 2023, en Norvège et aux Etats-Unis / déploiement du programme SHIFT Performance / objectifs financiers 2024 : 6 à 7 Mds€ de chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 10 et 12 % et génération de trésorerie de 500 à 600 M€ ;

- Stratégie d’innovation dynamique avec 98 M€ investis dans les 15 centres de R&D (1 800 brevets) : 4 domaines « Pact » pour une connectivité rapide des clients finaux : innovations produits, développements avancés, compétitivité et activités de test et support / programme SIFT Prime ;

- Stratégie environnementale notée A visant la neutralité carbone pour 2030 via 3 chantiers avec des objectifs jusqu’en 2023 : certification des sites industriels (de 86 % en 2020 à 93 % en 2023) / économie circulaire : ventes de produits contribuant à la transition énergétique (de 57 % à 70-80 %), câbles connectés et recyclables (de 17 % à 80 %) / réductions annuelles d’émissions de GES ((-de 12 à 15 %) et recours aux énergies renouvelables ou décarbonées (de 65 à 72 %) ;

- Bon démarrage depuis la mi-juin pour le navire câblier Aurora et l’usine américaine de câbles.

Défis

- Diversité de rentabilité entre branches, les bâtiments & territoires étant les moins margés ;

- Intégration du colombien Centelsa, stratégique pour les projets d’énergie renouvelable dans la région andine ;

- A fin septembre 2021, hausse de 8,2 % du chiffre d’affaires ;

- Objectif 2021, rehaussé, d’un résultat d’exploitation entre 430 et 460 M€, et d’un autofinancement libre entre 100 et 150 M€.

