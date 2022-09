Nexans: débat de l'éolien offshore lors de son Climate Day information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 15:50

(CercleFinance.com) - Nexans a organisé ce jour à New York, son troisième Climate Day annuel en présence d'élus, de dirigeants du secteur de l'énergie, dont Siemens Gamesa, Clean Power Association, Citizens for Responsible Energy Solutions, Equinor etc.



Christopher Guérin, directeur général de Nexans, a souligné :' La consommation de cuivre dans le monde est passée de 9 millions de tonnes métriques à 21 millions en 25 ans. Dans 10 à 15 ans, la demande passera à 35 million. La seule façon de soutenir les investissements dans l'énergie durable est de recycler les matières premières et d'accroître l'innovation '.



' Nous ne pourrons atteindre nos objectifs que si les entreprises, les décideurs politiques et les agences gouvernementales travaillent ensemble avec un seul objectif : apporter des changements et aller vers un avenir plus durable, aujourd'hui ', peut-on lire dans les conclusions des débats.